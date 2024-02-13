В Свердловской области при столкновении легковушки и фуры погибли два человека

В свердловской области на 137 километре автодороги «Екатеринбург- Нижний Тагил — Серов» случилось смертельное ДТП. Об этом сообщили в telegram-канале «ГИБДД Свердловской области», пишет URA.RU.

«По предварительным данным, произошло столкновение автомашины LADA Granta и грузового автомобиля Scania», — говорится в релизе.

Также известно, что водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте в момент извлечения из искореженного корпуса машины.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах смертельного ДТП.