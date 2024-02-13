В США перечислили какие города потеряет Украина

Российские военные в ходе своего наступления возьмут под контроль Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков.

Российские военные в ходе своего наступления возьмут под контроль Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего американского разведчика Скотта Риттера.

«Они пойдут на Одессу, возьмут Николаев, Днепропетровск и Харьков. Это произойдет, у этих четырех городов сейчас нет шансов, потому что после краха украинских сил ничто не сможет остановить продвижение России», — указал он.

Эксперт также сказал, что в зоне СВО российские военные успешно ликвидируют украинских операторов БПЛА, лишая ВСУ воздушной поддержки дронов и позволяя своим подразделениям продвигаться под прикрытием артиллерии.

«Вот такой сейчас этап конфликта. Это буквально начало конца», — резюмировал Риттер.