В Сараях мужчина ограбил магазин и уснул в снегу в нескольких метрах от него
В тот же день он украл алкоголь из чужого дома.
В Сараях мужчина ограбил магазин и уснул в снегу в нескольких метрах от него. Об этом
По данным издания, 57-летний житель села Кривское днем 12 февраля забрался в чужой дом и вынес спиртные напитки. Мужчину сразу задержали, изъяли добытое и отпустили домой.
Через несколько часов он разбил стеклянные двери магазина на улице Ломоносова, проник внутрь и вынес оттуда алкоголь, шоколад, фрукты и сигареты. После ограбления мужчина уснул в снегу в нескольких сотнях метров от магазина. Его нашли утром следующего дня и передали полиции.
Отмечается, что мужчина имел судимости за кражи и был лишен свободы в общей сложности 38 лет. Сейчас его задержали.