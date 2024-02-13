В Самаре мужчина ударил девочку бутылкой по голове

В Самаре мужчина избил девочку бутылкой. Об этом сообщил портал « Московский комсомолец ».

Инцидент произошел в сетевом магазине.

Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, мужчина сначала что-то сказал двум школьницам, стоящим у полок с товарами. После он взял бутылку с алкоголем и ушел. Через некоторое он вернулся и ударил бутылкой по голове девочку в белой шапке. Также мужчина нанес несколько ударов руками.

Отмечается, что в полицию написано заявление. Причина конфликта — неизвестна.