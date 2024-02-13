В Рязанской области появятся выплаты родителям детей, раненых в новых регионах

Информация опубликована на сайте облправительства.

В Рязанской области установят выплаты родителям детей, получившим травмы на территории новых российских регионов. Информация опубликована на сайте облправительства.

Выплаты в размере 50 тысяч рублей предусмотрены родителям детей, получивших в возрасте до 18 лет увечья (ранения, травмы, контузию) на территории ЛНР, ДНР, Запорожской или Херсонской областей, либо территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции.