В Рязанской области мужчину осудили за кражу и угрозу убийством знакомой

Инцидент произошел в ноябре 2023 года.

В Клепиковском районе мужчину осудили за кражу и угрозу убийством знакомой. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года.

Установлено, что в ноябре 2023 года подсудимый украл у знакомой более семи тысяч рублей. Далее он, будучи пьяным, схватил женщину за горло и ударил ее рукой вблизи головы.

Виновного приговорили к одному году семи месяцам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты осужденного.