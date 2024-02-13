В Рязанской области электрички задерживаются из-за остановки грузового поезда

В Рязанской области из-за остановки грузового поезда задерживаются электрички. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе МЖД.

Инцидент произошел во вторник, 13 февраля.

В 15:07 на перегоне «Дивово-Рыбное» по техническим причинам остановили грузовой поезд. «В связи с этим в пути задерживается электропоезд № 7042 сообщением Москва-Рязань-1. Прогнозируемое отклонение от графика — более двух часов. Ожидается также опоздание поезда по обороту в сторону Москвы», — отметили в организации.

В МЖД принесли извинения за доставленные неудобства.