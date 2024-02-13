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В Рязани ночью вывозили снег с 15 участков улиц

В ночь с 12 на 13 февраля Дирекция благоустройства и подрядчики вывозили снег на улицах Кольцова, Краснорядская, Зубковой, Дзержинского, Интернациональная, Грибоедова, Ленина, Соборная, Парковочная зона № 119, дорога за сквером на площади Ленина, Кирпичный завод, Московского шоссе, скверы на площади Ленина, площадь Димитрова, Первомайского проспекта.

Дороги подметали во всех районах города. Для обработки от гололеда использовано 258 кубических метров песко-соляной смеси.

Ночью вывозили снег с путепровода на Куйбышевском шоссе. Обрабатывали остановки и пешеходные переходы на семи улицах.

Тротуары посыпали на улицах Новоселов, Советской Армии, Зубковой, улице и бульваре Есенина, Касимовское шоссе, Октябрьская, Княжье поле, Станкозаводская, Семчинская, Интернациональная, Циолковского, улица и площадь Ленина, Почтовая, Соборная, Первомайский проспект, площадь Победы, Свободы, Полонского.