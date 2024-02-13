В Рязани суд назначил мужчине и женщине 6,5 лет за покушение на сбыт наркотиков

В Рязани 12 февраля осудили местную жительницу и москвича за преступление, связанное с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В апреле 2020 года пара долгое время занималась сбытом наркотиков. Преступная деятельность была единственным источником дохода.

«При попытке сбыть наркотические средства, полученные в столичном регионе, они были задержаны оперативными службами Рязани, при этом наркотики были упакованы заводским способом в железные банки», — рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, в квартире по месту жительства пары нашли наркотики в особо крупном размере.

В результате в отношении москвича и рязанки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в особо крупном размере). Суд назначил им 6,5 лет исправительной колонии строго и общего режима.