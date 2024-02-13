В Рязани открыли сезон тематических ярмарок

13 февраля на площади Победы в Рязани открылась первая в этом году тематическая «Февральская ярмарка». Ее организовало Агентство развития бизнеса, которое помогает предпринимателям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», при поддержке правительства Рязанской области.

Благодаря пространству производители, фермеры и ремесленники региона могут напрямую представлять свою продукцию и товары жителям и гостям города.

«Февральская ярмарка» — это 15 производителей из Кораблинского, Рыбновского, Рязанского, Сапожковского, Шиловского районов и Рязани. Они предлагают покупателям молочную продукцию, хлебобулочные изделия, соленья, мед, пироги, сладости, горячий чай, украшения ручной работы, деревянные изделия и сувениры.

В день открытия посетителям ярмарки показали представление с выступлениями солистов, анимационную программу. Также у них была возможность сфотографироваться с артистами на ходулях.

Ярмарка продолжит работу до 18 февраля. Часы работы — с 10:00 до 19:00.