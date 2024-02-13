В Рязани на пешеходном переходе сбили 13-летнюю девочку
Водитель скрылся с места происшествия.
В Рязани 12 февраля на нерегулируемом пешеходном переходе сбили ребенка. Об этом сообщили в группе «Подслушано у Водителей Рязани».
«В 12:58 на улице Большая 98, Касимовское шоссе 42, на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит несовершеннолетний ребенок», — указано в посте.
По словам автора поста, 13-летнюю девочку сбил таксист. После ДТП он скрылся с места.
Рязанцев, которые были очевидцами инцидента, просят откликнуться по номеру