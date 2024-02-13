В Рязани лежащий во дворе мужчина помешал работе мусоровоза

Ролик снял водитель мусоровоза.

В Рязани мужчина помешал работе мусоровоза. Инцидент произошел на улице Связи, 12. Видео появилось во вторник, 13 февраля, в Telegram-канале «Рязанский мусорщик».

Ролик снял водитель мусоровоза. Он подходит к бакам и говорит, что не может вывезти все отходы. На кадрах водитель показывает мужчину, лежащего вплотную к контейнеру. Предположительно, пьяного.

«Я сейчас бочок заберу, а вдруг он руку туда положит, и бак я ему на руку поставлю. Или еще чего-нибудь хуже — перевернётся», — комментирует сотрудник в видео.