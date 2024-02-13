В Ростовской области погиб человек при столкновении легковушки с поездом

В Ростовской области легковушка столкнулась с поездом. Есть погибший, пишет ТАСС .

Инцидент произошел на переезде между станциями Целина и Атаман. Водитель легковушки выехал на регулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6820 Ростов — Главный — Зимовники. Машинист поезда экстренно затормозил, но расстояние было слишком коротким, чтобы миновать столкновение.

По предварительной информации, в результате происшествие погиб водитель автомобиля.