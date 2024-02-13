В России создали прототип уникальной вакцины от гриппа

В ближайшее время пройдут ее доклинические исследования.

Специалисты Роспотребнадзора разработали прототип уникальной вакцины от гриппа «Вектор Вак Квадри». Об этом сообщил Life .

Глава ведомства Анна Попова пояснила, что речь идет о живой культуральной вакцине (в ее составе есть микроорганизмы).

В ближайшее время пройдут доклинические исследования вакцины.

«Что дает эта вакцина? Мы уходим от куриных эмбрионов, мы включаем интраназальное введение. И, конечно, это экономически более выгодное производство, чем принятое сегодня», — отметила Попова на Форуме будущих технологий.