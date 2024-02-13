В России хотят штрафовать авиакомпании за неверную информацию о рейсах

Из-за нее пассажиры часто теряли деньги.

Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за недостоверную информацию о вылетах и прилетах самолетов. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на ведомство.

Журналисты отметили, что пассажиры неоднократно жаловались на неверную информацию о времени вылетов и неправильное оформление билетов. Это приводило в тому, что люди теряли деньги.

Ввиду этого, Минтранс решил разработать закон, который защитит пассажиров от ошибок перевозчика.