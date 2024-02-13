В Подмосковье поезд насмерть сбил 17-летнего подростка

Электропоезд насмерть сбил подростка 2006 года рождения на станции «Рассудово» Киевского направления МЖД, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По информации ведомства, происшествие случилось 12 февраля. Молодой человек вышел на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора в наушниках.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).