В Пензе учительница вступила в отношения со школьником и стала жертвой шантажа

В Пензе учительница гимназии вступила в интимные отношения с учеником и стала жертвой шантажа. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, 22-летняя преподавательница математики встречалась с 15-летним подростком два месяца. Через некоторое время отношения разладились, а мальчик начал шантажировать учительницу. За молчание он потребовал один миллион рублей. Чуть позже мать ученика снизила сумму до 250 тысяч. В итоге стороны договорились, что учительница будет платить каждый день по десять тысяч рублей.

В один момент девушка не выдержала, написала заявление в полицию и пожаловалась на вымогательство. После этого, как в образовательном учреждении вскрылась информация о ситуации, учительница уволилась из гимназии одним днем.

На девушку завели уголовные дела по статьям 134 и 135 УК РФ («Совращение или развращение несовершеннолетних» и «Развратные действия»).