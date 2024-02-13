В Москве погибла трехлетняя девочка из-за возгорания аппарата для сладкой ваты

В Москве произошел пожар, в котором один ребенок погиб, а второй пострадал. Об этом пишет Shot.

Огонь возник около 16:00 на первом этаже девятиэтажки на улице Верхние Поля. Приехавшие на место пожарные обнаружили младшую девочку в детской кроватке без сознания. Старшая девочка была на полу — она скончалась в машине скорой. Пострадавший ребенок сейчас находится в токсикологической реанимации.

Отмечается, что всего в квартире выгорело около 5 квадратов.

По информации Shot, основная версия причины пожара — возгорание аппарата для изготовления сладкой ваты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».