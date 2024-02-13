В МИД Украины изъявили желание «переименовать» города Крыма

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова понадеялась на разрушение Крымского моста.

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявил, что мечтает переименовать города Крыма на крымско-татарский лад. Об этом она заявила во время телемарафонов.

«Мне хочется верить, что у нас будет Акмесджит вместо Симферополя, Кефе вместо Феодосии, Эски-Кырым вместо Старого Крыма и так далее», — заявила дипломат. Отмечается, что о том, какой ей видится «деоккупация Крыма», Джапарова говорила на русском языке. Также она понадеялась, что Крымский мост будет разрушен.