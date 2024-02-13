В квартире в Подмосковье нашли трупы участника СВО и его знакомой

В Подмосковье обнаружили трупы 30-летнего участника спецоперации и его знакомой. Об этом сообщил портал « МК ».

Трагедия произошла в Красноармейске.

По данным издания, тела нашла мать мужчины. Тот вернулся из зоны спецоперации два месяца назад. Женщина не могла дозвониться и приехала к нему домой. Дверь была заперта изнутри. Мать открыла ее собственным ключом и нашла тела молодого человека и его 27-летней знакомой. Причина смерти обоих устанавливается.