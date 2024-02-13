В Курганской области при пожаре погибла многодетная семья из пяти человек

В Курганской области при пожаре погибла многодетная семья. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на МЧС по региону.

Трагедия произошла в деревне Галаево. Там загорелся частный дом.

Огонь охватил веранду и кровлю по всей площади. После пожара в доме нашли тела пятерых погибших, из них трое — дети. Им было 8, 10 и 14 лет.

Предварительно, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.

Региональный СК проводит осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.