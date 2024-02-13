В Курганской области при пожаре погибла многодетная семья из пяти человек
В Курганской области при пожаре погибла многодетная семья. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на МЧС по региону.
Трагедия произошла в деревне Галаево. Там загорелся частный дом.
Огонь охватил веранду и кровлю по всей площади. После пожара в доме нашли тела пятерых погибших, из них трое — дети. Им было 8, 10 и 14 лет.
Предварительно, причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.
Региональный СК проводит осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.