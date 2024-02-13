В Госдуму внесли законопроект о депортации мигрантов за домогательства

Предлагается дополнить статью 20.1 КоАП РФ.

В Госдуму внесли законопроект о депортации иностранцев и лиц без гражданства за домогательства в отношении граждан России. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Законопроект предусматривает депортацию иностранных граждан, осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности российского общества и снижения социальной напряженности», — написано в пояснительной записке.

Предлагается дополнить статью 20.1 КоАП РФ.

«Постоянно жалуются на домогательства от мигрантов. Особенно часто это происходит в теплое время года, когда девушки носят открытую одежду. В некоторых районах людям страшно выходить на улицу — и детям, и взрослым. Тех, кто распускает руки и не соблюдает нормы приличия, нужно депортировать. В России такое поведение недопустимо», — сообщили авторы проекта.