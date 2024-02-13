В Госдуме предложили разрешить многодетным семьям парковаться на платных стоянках

Законопроект внесли на рассмотрение.

Российским многодетным семьям предлагают разрешить парковаться на платных стоянках. Соответствующий законопроект внесли в Государственную думу, пишут « Известия ».

В пояснительно записке уточняется, что отдельных зон на парковках для них не выделено, и в результате многодетные семьи вынуждены либо оставлять машины далеко от объекта, либо оплачивать дорогостоящую стоянку.

«Законопроектом предлагается внести изменение в закон „Об организации дорожного движения в РФ“ и сопутствующие изменения в отдельные законодательные акты России, предусматривающие бесплатное размещение транспортных средств, управляемых членами многодетных семей, в зоне платных парковок», — говорится в документе.

По словам авторов проекта, в ряде российских регионов такое право многодетным семьям уже предоставлено, но необходимо расширять льготу.