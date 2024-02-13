В ЦБ предложили ввести лимит на покупки в рассрочку

В Банке России считают, что платная и бесплатная рассрочка должны регулироваться по-разному.

ЦБ может ввести ценовой лимит на покупки в рассрочку без переплат. Речь идет о BNPL-сервисах. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В Банке России считают, что платная и бесплатная рассрочка должны регулироваться по-разному. Во втором случае обсуждается введение лимита в 60-80 тысяч рублей.

«Платная рассрочка, по сути, является потребкредитом, и регулирование здесь не должно отличаться от регулирования в потребительском кредитовании. Если требования к платной рассрочке будут такие же, как к потребкредитам, то при ее оформлении сервисы обязаны будут передавать данные в бюро кредитных историй», — сказал изданию представитель ЦБ.

Бесплатную рассрочку должны предоставлять специализированные операторы.

«В таком случае для них будут установлены требования, обеспечивающие защиту прав потребителей. И рассматривается создание специального реестра таких операторов», — сообщили в Банке России.