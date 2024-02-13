В Барнауле первоклассник угнал машину и устроил массовую аварию

Первоклассник в Барнауле угнал машину, устроил массовую аварию, травмировал человека и сбежал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Алтайского края.

«Подросток совершил угон автомобиля, оставленного открытым с ключом в замке зажигания в одном из дворов по улице Сухова. Ребенок проехал на нем несколько метров, протаранил стоящую машину и совершил ДТП с участием трех авто. При этом одному из водителей понадобилась помощь», — говорится в релизе.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, «угонщику» всего семь лет, он учится в первом классе одной из школ Барнаула. Его и еще двоих младших детей воспитывает мама.

Сейчас с семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.