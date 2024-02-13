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Умер Герой СССР Валерий Востротин
На 72-м году жизни.

13 февраля умер Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на общероссийскую организацию военных инвалидов «Воин», которой он руководил.

Востротин командовал 345-м гвардейским полком, в составе которого была 9-я парашютно-десантная рота, знаменитая боем за господствующую высоту 3234 в Афганистане. Позже Федор Бондарчук снял фильм «9 рота» по мотивам этих событий.

Генерал-полковнику было 71 год. Он не дожил два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана.

Отмечается, что Востротин скончался из-за тяжелого заболевания, с которым он боролся два года.

В 1989 году Валерия Востротина наградили званием героя СССР за выполнение боевых задач в Афганистане.