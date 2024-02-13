Сырский заявил, что ВСУ перешли от наступления к обороне
Он заявил, что «главная ценность» — «жизнь солдата». Поэтому он скорее «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом».
Сырский заявил, что ВСУ перешли от наступления к обороне. Об этом сообщает URA.RU.
В интервью украинскому телеканалу новый главком ВСУ Сырский заявил, что Украина перешла от попыток провести наступление к обороне.
Он заявил, что «главная ценность» — «жизнь солдата». Поэтому он скорее «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом».