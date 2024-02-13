Сенатор США: Штаты хотят воевать с Россией до последней «украинской капли крови»

Также он отметил, что в конечном итоге военные действия приведут к разрушению Украины.

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец, от штата Огайо) заявил, что США хотят бороться с Россией до последней «украинской капли крови». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видео, которое опубликовано на странице журналиста в X.

Также сенатор отметил, что в конечном итоге военные действия приведут к разрушению Украины.

«У меня были разговоры с коллегами-демократами, и они говорят, что хотят бороться с Россией до последней украинской капли крови. Я думаю, если вы действительно спросите этих ребят, они поймут, что это не в интересах Украины. Это в корне отвечает интересам военных подрядчиков и людей, которые считают, что самая насущная задача Америки — победить русских», — сказал законодатель в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Вэнс также опроверг информацию о том, что военные действия с Россией поддерживают все украинцы. По его информации, эта мысль «нелепа и абсурдна».