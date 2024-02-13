Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Речь идет о выделении 95 миллиардов долларов без мер на защиту американской границы. 60,06 миллиарда пойдут на поддержку Киева, 14,1 миллиарда — Тель-Авиву.