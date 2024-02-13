Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
Речь идет о выделении 95 миллиардов долларов без мер на защиту американской границы. 60,06 миллиарда пойдут на поддержку Киева, 14,1 миллиарда — Тель-Авиву.
Сенат США поддержал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщило
Речь идет о выделении 95 миллиардов долларов без мер на защиту американской границы. 60,06 миллиарда пойдут на поддержку Киева, 14,1 миллиарда — Тель-Авиву.
За одобрение документа проголосовали 70 сенаторов, против — 29.