Рязанку осудили за убийство мужа

Женщина отправится в колонию на 8,5 лет.

Жительницу Шацкого района осудили за убийство мужа. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел 30 июля 2023 года.

По данным следствия, пьяные супруги поссорились между собой. В ходе конфликта мужчина поднял руку на жену. В ответ женщина ударила супруга ножом в грудь. От полученной травмы пострадавший умер в тот же день в больнице.

Женщину признали виновной в убийстве и приговорили к 8,5 годам в колонии общего режима.