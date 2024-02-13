Рязанку наказали за травмирование человека из-за нарушения ПДД

Она выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной.

30-летней жительнице Клепиковского района вынесли наказание за причинение человеку тяжкого вреда здоровью в ДТП (часть 1 статьи 364 УК РФ).

В январе 2023 года женщина за рулем машины выехала на встречную полосы, где столкнулась с «Ладой». В результате пострадал пассажир отечественного авто. Он получил тяжкий вред здоровью.

На суде обвиняемая признала вину полностью. Ей назначили год ограничения свободы. Также она должна выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда. О размере средств не сообщается.