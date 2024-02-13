Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
-2°
Срд, 14
-10°
Чтв, 15
-11°
ЦБ USD 91.21 0.13 14/02
ЦБ EUR 98.19 0.04 14/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
7 838
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
8 868
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
15 015
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
14 929
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцы рассказали о сливе сточных вод в пруд в Горроще
В Минприроды заметили, что стоки не загрязнены.

Рязанцы сообщили, что в пруд на улице Ушакова, рядом с домом № 2 корпус 1 сливают сточные воды. Местный житель снял видео и выложил ролик на YouTube.

В комментариях под постами губернатора Павла Малкова Минприроды ответило, что стоки не загрязнены. Также ведомство направило запрос в управление благоустройства города мэрии Рязани, чтобы определить собственника труб.

По мнению рязанцев, собственник труб — местная управляющая компания.

«Застройщик сэкономил и вывел трубу в пруд. Даже если стоки не загрязнены, они не перестают быть сточными водами. Прошу возбудить административное производство», — написали рязанцы.

В УК не опровергли и не подтвердили эту информацию.

Напомним, рязанцы рассказывали о нечистотах, стекающих в Рюминский пруд на протяжении двух месяцев. Позже инприроды проверило Рюминский пруд на загрязнение нечистотами.