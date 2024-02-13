Рязанцы рассказали о сливе сточных вод в пруд в Горроще

В Минприроды заметили, что стоки не загрязнены.

Рязанцы сообщили, что в пруд на улице Ушакова, рядом с домом № 2 корпус 1 сливают сточные воды. Местный житель снял видео и выложил ролик на YouTube.

В комментариях под постами губернатора Павла Малкова Минприроды ответило, что стоки не загрязнены. Также ведомство направило запрос в управление благоустройства города мэрии Рязани, чтобы определить собственника труб.

По мнению рязанцев, собственник труб — местная управляющая компания.

«Застройщик сэкономил и вывел трубу в пруд. Даже если стоки не загрязнены, они не перестают быть сточными водами. Прошу возбудить административное производство», — написали рязанцы.

В УК не опровергли и не подтвердили эту информацию.

Напомним, рязанцы рассказывали о нечистотах, стекающих в Рюминский пруд на протяжении двух месяцев. Позже инприроды проверило Рюминский пруд на загрязнение нечистотами.