РИА Новости: спецбригаду «Азов» * на Кременском направлении пополнили женщины

Средний возраст военнослужащих составляет 35 лет.

Пополнение, в которое вошли женщины, прибыло в 12 бригаду спецназначения «Азов» * на Сватовско-Кременском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В зону ответственности двенадцатой бригады спецназначения «Азов"* прибыло очередное пополнение, в состав которого вошли женщины. Известно, что все они подписали контракт с минобороны Украины и получили воинско-учетные специальности в ходе обучения на одном из полигонов центральной Украины», — заявил он.

Эксперт отметил, что средний возраст военнослужащих составляет 35 лет.

* Запрещенная в России экстремистская организация.