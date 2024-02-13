РБК: в России могут значительно сократить или полностью отменить лимит беспошлинных зарубежных онлайн-покупок

В случае снижения или отмены лимита, покупателям придется оплачивать пошлину за все зарубежные покупки в размере до 15% от их стоимости, что существенно повысит цену покупки.

В России могут значительно сократить или полностью отменить лимит беспошлинных покупок из-за рубежа. Об этом пишет РБК .

По данным издания, власти обсуждают сокращение лимита беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах до 200-500 евро или нуля. Однако эксперты считают, что такая мера приведет к падению объема международных почтовых отправлений и к сокращению ассортимента недорогих товаров.

В случае снижения или отмены лимита, покупателям придется оплачивать пошлину за все зарубежные покупки в размере до 15% от их стоимости, что существенно повысит цену покупки.