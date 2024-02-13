Путин поручил ускорить процесс выдачи льгот участникам СВО

Ответственным за процесс назначен Мишустин.

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить процесс выдачи льгот, выплат и документов бойцам СВО. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Подчиненные Путина должны будут проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов бойцам СВО. После этого они должны будут разработать предложения по ускорению этих процедур.

Ответственным за поручение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Исполнить он его должен до 1 марта 2024 года.