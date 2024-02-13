Путин официально отказался от участия в предвыборных дебатах

По информации секретаря Центризбиркома Натальи Будариной, документ поступил в ЦИК.

Отказ кандидата в президенты России Владимира Путина участвовать в предвыборных дебатах поступил в ЦИК РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на секретаря Центризбиркома Наталью Бударину.

«В ЦИК России поступил документ, подтверждающий отказ кандидата на должность президента РФ Путина Владимира Владимировича участвовать в совместных агитационных мероприятиях на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания. Это право кандидата», — заявила на заседании комиссии Бударина.

Ранее о том, что Путин не будет участвовать в дебатах заявлял Дмитрий Песков.