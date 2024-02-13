Полицейские задержали 45-летнюю рязанку за кражу 150 тысяч рублей с чужой карты

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали 45-летнюю рязанку за кражу 150 тысяч рублей с чужой карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 41-летний житель рабочего поселка Чучково и сообщил, что с его банковского счета пропали 150 тысяч рублей. Заявитель рассказал, что уезжал из Рязанской области на заработки и оставил банковскую карту, на которую начисляли зарплату, соседке. Периодически, по обращению женщина пересылала ему необходимые суммы денег. Когда же рязанец вернулся, то через пару дней обнаружил пропажу со счета 150 тысяч рублей.

Ранее женщина заявила в полицию о пропаже указанной банковской карты. А затем, через несколько часов, рассказала, что нашла карту в кошельке.

Установлено, что к краже денег причастна 45-летняя местная жительница. Злоумышленницу разыскали и задержали.

Возбуждено уголовное дело.