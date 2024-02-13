Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
-2°
Срд, 14
-10°
Чтв, 15
-12°
ЦБ USD 91.08 0.19 13/02
ЦБ EUR 98.15 0.21 13/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
7 730
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
8 762
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
14 919
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
14 837
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Полицейские задержали 45-летнюю рязанку за кражу 150 тысяч рублей с чужой карты
Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали 45-летнюю рязанку за кражу 150 тысяч рублей с чужой карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 41-летний житель рабочего поселка Чучково и сообщил, что с его банковского счета пропали 150 тысяч рублей. Заявитель рассказал, что уезжал из Рязанской области на заработки и оставил банковскую карту, на которую начисляли зарплату, соседке. Периодически, по обращению женщина пересылала ему необходимые суммы денег. Когда же рязанец вернулся, то через пару дней обнаружил пропажу со счета 150 тысяч рублей.

Ранее женщина заявила в полицию о пропаже указанной банковской карты. А затем, через несколько часов, рассказала, что нашла карту в кошельке.

Установлено, что к краже денег причастна 45-летняя местная жительница. Злоумышленницу разыскали и задержали.

Возбуждено уголовное дело.