На Камчатке сотрудник лагеря связал ребенка «в воспитательных целях»

На Камчатке 27-летний инструктор детского оздоровительного лагеря связал 15-летнего подростка за непослушание. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел в августе 2023 года в лагере «Металлист». В присутствии других детей инструктор связал подростка веревкой, ограничив свободу передвижения и причинив ему физическую боль.

В отношении сотрудника лагеря возбудили уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ) и незаконное лишение свободы (пункт «д», части 2 статьи 127 УК РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы.