МТС включила LTE для новостроек Олимпийского городка

Цифровая экосистема МТС запустила LTE в зоне нового строительства в микрорайоне Олимпийский городок Рязани. За счет установки дополнительного телеком-оборудования скорость передачи данных в сети МТС в районе выросла до 100 Мбит/с.

МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом в районе нового строительства ЖК «Северный» в микрорайоне, который занимает территорию 50 гектаров, включая побережье двух озер. Жилой комплекс расположен в районе Ледового дворца рядом с центром большого тенниса и представляет собой городской квартал с отдельной территорией. Здесь на данный момент построены несколько многоквартирных домов высотой до 26 этажей.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование со стороны озер, разгрузив уже имеющуюся сеть и создав запас емкости для новостроек, которые будут сданы в 2024—2025 годах.

«Благодаря запуску сети LTE в зоне новостроек в „Олимпийском“ застройщик сможет повысить оперативность производственных процессов, доставки материалов, проводить видео- и аудиосовещания на месте, риелторы могут проводить онлайн-показы недвижимости потенциальным покупателям. Впоследствии бизнес, управляющие компании, учреждения образования и спорта могут внедрять современные технологии в жилых и административных зданиях, устанавливать умное видеонаблюдение, контролировать потребление коммунальных ресурсов. А жители уже заселенных рядом домов — пользоваться цифровыми сервисами для работы и досуга: смотреть фильмы в HD-качестве, работать с порталом госуслуг и платформами для учебы, совершать звонки по видеосвязи, оплачивать покупки онлайн. Жители высоток теперь смогут оставаться на связи даже в часы пик», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Связью на этой территории также пользуются школы, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, поликлиники и торговые центры, в общей сложности в районе проживает более 120 тысяч человек.

Также дополнительное телеком-оборудование обеспечит LTE-связью район СНТ, в числе которых «Металлург», «Радист», «Родничок», «Труд», СНТ имени Мичурина и «Строитель». В них проживает более 700 человек.