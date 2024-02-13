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МХК «Рязань-ВДВ» сыграет с «Белгородом» 13 и 14 февраля

13 и 14 февраля во Дворце спорта «Олимпийский» состоятся матчи между МХК «Белгород» и МХК «Рязань-ВДВ». Согласно календарю, игры должны были проходить в Белгороде, но в результате договоренности между командами Лигой было принято решение провести матчи в Рязани.

Рязанская команда в последнем матче 31 января прервала серию из семи побед, а сегодняшние гости неожиданно дважды уступили команде «Тверичи-СШОР».

На данный момент МХК «Рязань-ВДВ» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, имея отрыв от ближайшего преследователя в шесть очков, при этом «десантники» продолжают борьбу за третью строчку.

Для «Белгорода» же ситуация гораздо хуже: в оставшихся шести матчах им необходимо набрать максимум очков, чтобы попасть в плей-офф.

Отступать гостям некуда, поэтому борьба на площадке будет ожесточенной.

Билеты на матчи можно приобрести в кассах Дворца спорта «Олимпийский» (г. Рязань, ул. Зубковой, 12, к2) и на сайте https://rzn.kassy.ru/venue/ds-olimpijjskijj-8/

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