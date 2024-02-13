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Малков объявил об открытии обновленного ДК в Скопинском районе
Капремонт здания в рабочем поселке Павелец проходили в рамках нацпроекта «Культура».

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал об открытии обновленного Дома культуры в рабочем поселке Павелец Скопинского района. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Работы проходили в рамках нацпроекта «Культура».

Строители полностью обновили фасад здания, а также отремонтировали внутренние помещения. «Для каждого села или поселка открытие дома культуры — это важное событие. Жительница Тамара рассказывает, что здание зимой промерзало, и на концертах приходилось кутаться в верхнюю одежду. Теперь ДК встречает теплом и уютом», — отметил Малков.

На капремонт направили более 25 миллионов рублей. Рабочие заменили кровлю, утеплили фасад, обустроили входные группы, отремонтировали отмостку вокруг здания, покрасили стены и уложили напольную плитку во всех помещениях, заменили полы в зрительном зале, установили новые двери. Также смонтировано электрическое оборудование, система вентиляции, утепленная отмостка для исключения промерзания подвальных помещений, проведен ряд других необходимых работ.

В обновленном Павелецком доме культуры будут работать клубные формирования, там будут проводиться просветительские и праздничные мероприятия. Среди приоритетных направлений деятельности ДК — патриотическое и духовно-нравственное воспитание, укрепление межнациональной дружбы и согласия, сохранение и развитие традиционной народной культуры.