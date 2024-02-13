«КП»: тело Ивана Брысина нашли в ста метрах от коллектора

Тело 19-летнего Ивана Брысина нашли в реке Лыбедь примерно в ста метрах от коллектора, находящегося под мостом на улице Чапаева

Тело 19-летнего Ивана Брысина нашли в реке Лыбедь примерно в ста метрах от коллектора, находящегося под мостом на улице Чапаева. Об этом пишет « КП-Рязань ».

По данным издания, фото коллектора, которое опубликовал ПСО «Мещера», но в действительности обнаруженная ими шапка парня, а потом и тело — находились в нескольких десятках метров от этого места.

«Пройти к этому месту вдоль реки нельзя ни от моста на Чапаева, ни от пешеходного мостка. С обеих сторон — сугробы и бурелом. Но ведут туда две тропинки с парковки у дома № 95 по улице Свободы. Почему парень решил туда спуститься, а спуск сложный, непонятно. Там даже собачники редко бывают, места мало, не разгуляешься. Только по большой нужде, если только», — рассказал источник «КП».