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Илон Маск: время и деньги не помогут Украине победить Россию

Американский бизнесмен Илон Маск высказался в своей соцсети Х, что ни деньги, ни время не помогут Украине победить Россию. Об этом пишет «Российская газета».

«Расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине. Это очень важно понимать», — сказал Маск в ходе дискуссии, которая транслировалась в X.

Ранее сообщалось, что Маск назвал президента Украины Владимира Зеленского мясником, так как он не заботится о своих людях, в отличие от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Последнего уволили, а на его место назначили Александра Сырского.