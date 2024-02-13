Госавтоинспекция проведет в Рязанской области рейд «Пешеходный переход»

Сотрудники будут следить за соблюдением правил дорожного движения со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.

В Рязанской области 13 февраля сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд «Пешеходный переход». Об этом рассказала пресс-служба УМВД.

Сотрудники будут следить за соблюдением правил дорожного движения со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.

Правоохранители напоминают, что водители вблизи нерегулируемых пешеходных переходов обязаны снижать скорость или останавливаться, чтобы пропустить людей, которые идут по проезжей части или вступили на нее для дальнейшего перехода.

За невыполнение этого требования водителям грозит штраф от 1500 до 2500 тысяч рублей.