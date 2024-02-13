«Единая Россия» пригласила жителей страны поучаствовать в зимнем марафоне «Сила России»

По сообщению сайта «Единой России», в течение месяца партия вместе с Минспорта проведет по всей стране тематические спортивные недели

Мероприятия марафона «Сила России» будут идти до 17 марта, сообщил секретарь Генсовета партии на запуске марафона в Ханты-Мансийске.

«Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон „Сила России“ будет проходить ежегодно», — сказал Андрей Турчак.

Политик отметил, что развитию спорта в стране уделяется особое внимание.

«Президент Владимир Путин поддерживает развитие массового спорта и спорта высших достижений. По федеральным программам открываются новые Дворцы спорта, спортивные секции. „Единая Россия“ реализует партийный проект „Zа самбо“ , создаёт „Шахматные клубы Сергея Карякина“ на базе штабов общественной поддержки в регионах. Вместе с Правительством партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов», — напомнил Андрей Турчак.

Председатель оргкомитета спортивного марафона, трехкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин сообщил, что зимний марафон «Сила России» включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки, многое другое.

«Летом больше 200 тысяч участников „Силы России“ получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же. Президент каждый день напоминает, что мы должны быть сильными — каждый по отдельности и государство в целом. Поэтому желаю вам уверенности в правильности выбранного спортивного пути», — сказал он.

С 23 по 25 февраля «Единая Россия» проведет Лыжные выходные, где основным мероприятием станет Фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области; с 26 февраля — неделю спорта на коньках, с 4 марта — неделю женского здоровья, а с 11 марта — Семейную спортивную Масленицу. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях марафона можно на сайте «Силы России» .

«Именитые спортсмены вновь встретятся с жителями регионов и проведут для них специальные тренировки. В этом сезоне мы сделали акцент не только на зимних видах спорта, но и на семейных активностях. У нас появились семейные тренировки по разным видам спорта, а также занятия для будущих мам. Рассчитываем, что зимняя „Сила России“ станет по-настоящему семейной!» — отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко.

Она приняла участие в мастер-классе по конькобежному спорту с олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы Светланой Журовой на главной площади Северного речного вокзала в Москве.

Спортивные мероприятия состоялись и в других регионах. В Ленинградской области «Единая Россия» организовала открытую тренировку по следж-хоккею для участников СВО с инвалидностью, в ДНР — тренировку по самбо для детей разного возраста. В ЛНР проводят массовую «Зарядку с чемпионом».

«В Рязанской области для проведения зимнего спортивного марафона „Сила России“ подготовлено порядка 50 площадок — спортивные залы, стадионы, дворцы спорта, бассейны, спортивные базы, городские парки, скверы. Также мероприятия пройдут в учреждениях социальной сферы. Откроется марафон 13 февраля. Основной площадкой в этот день станет муниципальный культурный центр города Рязани. Кроме этого, спортивные мероприятия пройдут в районах области. В рамках марафона будут организованы бесплатные занятия в спортивных секциях, различные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами, сдача норм ГТО. В „Силе России“ смогут принять участие жители региона всех возрастов, в том числе люди с ограниченными возможностями, представители старшего поколения. Итоги спортивного марафона подведут 17 марта», — сообщила председатель регионального Совета сторонников, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.