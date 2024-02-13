Аналитики рассказали, что рязанцы стали дольше отдыхать в Горном Сочи

Аналитики рассказали, что рязанцы стали дольше отдыхать в Горном Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

По данным компании, рязанцы вместо недели отдыха в Горном Сочи в среднем стали задерживаться до восьми дней.

Провести исследование позволила расширенная вдвое площадь покрытия сетью МТС. Оператор завершил масштабный этап строительства и модернизации мобильной сети в Горном Сочи к высокому сезону.

По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, чаще всего горнолыжные курорты Сочи посещают женщины 35-44 лет. Эта тенденция характерна и для турпотока из Рязанской области. Чуть меньше приезжают мужчины той же возрастной категории. В целом женщины составили почти 60% от всех рязанских туристов, посетивших Горный Сочи в 2023 году. Примерно каждый второй турист из Рязанской области во время поездки в Горный Сочи посещал еще и побережье. При этом продолжительность поездок увеличилась незначительно.

Агрегация четырех частотных диапазонов на большинстве современных смартфонов позволяет использовать интернет на максимально высоких скоростях и оставаться на связи даже на удаленных трассах. Практически во всех отелях, развлекательных центрах и спортивных комплексах оператор развернула антенные системы для улучшения приёма.

После завершения строительства сетей по результатам независимого исследования ИАА TelecomDaily самые высокие скорости на горнолыжных курортах Сочи зафиксированы в сети МТС. В разгар зимнего сезона и максимальной туристической нагрузки на сеть мобильный интернет 4G МТС разгоняется до 305 Мбит/с. Ежедневно МТС принимает в свою сеть наибольшее количество роумеров. В целом в Сочи в разгар сезона оператор обслуживает до одного миллиона абонентов в день. При этом нагрузка на сеть растёт год к году примерно на четверть.

«При небольшой продолжительности отпуска около недели многим туристам важно оставаться на связи, иметь возможность пользоваться всеми цифровыми сервисами, делать платежи в онлайне. Некоторые отдыхающие предпочитают быть в курсе ситуации дома и на работе, важно просматривать деловую почту, читать новости, смотреть фильмы онлайн, делать видеосозвоны с семьей и делиться красотами», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.