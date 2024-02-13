Аналитики рассказали, что рязанцы стали дольше отдыхать в Горном Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.
По данным компании, рязанцы вместо недели отдыха в Горном Сочи в среднем стали задерживаться до восьми дней.
Провести исследование позволила расширенная вдвое площадь покрытия сетью МТС. Оператор завершил масштабный этап строительства и модернизации мобильной сети в Горном Сочи к высокому сезону.
По данным сервиса бронирования отелей МТС Travel, чаще всего горнолыжные курорты Сочи посещают женщины 35-44 лет. Эта тенденция характерна и для турпотока из Рязанской области. Чуть меньше приезжают мужчины той же возрастной категории. В целом женщины составили почти 60% от всех рязанских туристов, посетивших Горный Сочи в 2023 году. Примерно каждый второй турист из Рязанской области во время поездки в Горный Сочи посещал еще и побережье. При этом продолжительность поездок увеличилась незначительно.
Агрегация четырех частотных диапазонов на большинстве современных смартфонов позволяет использовать интернет на максимально высоких скоростях и оставаться на связи даже на удаленных трассах. Практически во всех отелях, развлекательных центрах и спортивных комплексах оператор развернула антенные системы для улучшения приёма.
После завершения строительства сетей по результатам независимого исследования
«При небольшой продолжительности отпуска около недели многим туристам важно оставаться на связи, иметь возможность пользоваться всеми цифровыми сервисами, делать платежи в онлайне. Некоторые отдыхающие предпочитают быть в курсе ситуации дома и на работе, важно просматривать деловую почту, читать новости, смотреть фильмы онлайн, делать видеосозвоны с семьей и делиться красотами», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.