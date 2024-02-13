Актер Валерий Баринов получил травмы после падения на льду

Народный артист России Валерий Баринов получил травмы после падения на улице. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, актер поскользнулся по пути в Театр юного зрителя. После падения он самостоятельно поднялся и дошел до ТЮЗа, однако позже ему стало плохо. Коллеги вызвали Баринову «скорую». Приехавшие медики отвезли его в больницу.

В медучреждении у актера диагностировали ушибы грудной клетки и спины, оказали первую помощь и отпустили домой.

Валерий Баринов известен по ролям в сериалах «Кадетство», «Ранетки», «Диверсант» и других фильмах.