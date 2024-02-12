Житель Владикавказа получил ожог пищевода после питья минеральной воды

Житель Владикавказа получил ожог пищевода, выпив уксус из бутылки минеральной воды. Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло утверждает, что это была вода «Джермук».

"Обращаюсь также к жителям республики: до выяснения всех обстоятельств не употребляйте продукцию торговой марки «Джермук», — написал он.

Известно, что предпринимателям, реализующим «Джермук», рекомендовано приостановить продажи воды. Уже изъято 24 упаковки бутылок.