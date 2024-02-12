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ВС РФ поразили два порта и Черноморский судостроительный завод на Украине
Также в Кировоградской области 10 февраля был нанесен удар по железнодорожному вокзалу в Александрии, где были составы с военной техникой и топливом.

ВС РФ поразили два порта и Черноморский судостроительный завод на Украине. Об этом РИА Новости рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в ночь на 11 февраля российскими войсками были поражены два порта и Черноморский судостроительный завод в Николаеве. Еще одна волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и заводу «Зоря-Машпроект», где производится продукция военного назначения.

Также в Кировоградской области 10 февраля был нанесен удар по железнодорожному вокзалу в Александрии, где были составы с военной техникой и топливом.