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В США зафиксировали первый в мире случай смерти от нового вируса Alaskapox
От нового вируса погиб мужчина с полуострова Кенай. Отмечается, что болезнь передалась ему от кошки.

В США зафиксировали первый в мире случай смерти от нового вируса Alaskapox. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на западное издание Alaska Public Media.

От нового вируса погиб мужчина с полуострова Кенай. Отмечается, что болезнь передалась ему от кошки.

Вирус нашли в 2015 году, считалось, что он заражает животных — в первую очередь, белок и мышей. Как вирус передается людям, неизвестно, поскольку выявлено мало случаев заражения. Заболевший мужчина жил в лесу, имел ослабленный иммунитет из-за лечения рака и кормил бездомную кошку, которая царапала его и охотилась на белок и мышей, которые могли быть заражены. У самого животного болезнь не нашли.

Симптомом заболевания является «странная» сыпь, которая похожа на сыпь при оспе, и увеличение лимфоузлов.